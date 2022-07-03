Чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 3 по 8 июля

Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области с 3 по 8 июля согласно данным ГУ МЧС России по Нижегородской области. Уровень пожароопасности достигнет 5 класса.
С нижегородцвми поделились рекомендациями:
- соблюдайте все правила пожарной безопасности;
- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не жгите мусор на садовых участках, вблизи леса, не разводите костёр в лесу;
- не бросайте горящие окурки в траву;
- не оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы;
- не оставляйте на солнечной поляне бутылки, стекло и другой мусор.
При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.
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