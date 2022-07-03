Потепление до +23 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 3 июля

В воскресенье, 3 июля, прогнозируется облачная и дождливая погода. Об этом сообщает сервис «Gismeteo».

Согласно прогнозам синоптиков, утром будет солнечным, день ожидается облачным. Воздух постепенно прогреется от +17 до +23. В обед в Нижнем Новгороде пойдет дождь. Температура воздуха в ночные часы +15...+18. Ветер в течение дня ожидается переменчивый со скоростью до 5 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что июль тоже окажется непростым, он принесёт с собой настоящее лето.

- С самого начала месяца температура воздуха начнёт стремительно расти и в городе установится жара. Днем столбики термометров будут подниматься до +28…+31 градуса, ночью – опускаться до +18…+20 градусов, – сообщают синоптики. – В Нижнем Новгороде будет переменная облачность, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.

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