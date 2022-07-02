Кулинарные мастер- классы проведут в «День пирога» в Нижнем Новгороде 3 июля

Праздник «День пирога» состоится в парке «Дубки» на главной площади в воскресенье, 3 июля, в 12:00. Об этом сообщает МАУК «Дирекция парков и скверов г. Нижний Новгород».

- Надеемся, что мероприятие понравится жителям города и станет традиционным. Одним из кульминационных моментов станет угощение гостей праздника необычным пирогом по авторскому рецепту, - уточнили в дирекции.

Нижегородцев ждут народные гуляния под живую музыку, выставка предметов народного быта от музейного центра «Микула», конкурсы и викторины, анимация для детей. Кроме того, запланированы кулинарные мастер-классы, на которых шеф-повара известных нижегородских ресторанов и кафе поделятся лайфхаками и раскроют некоторые секреты мастерства.

Напомним, что фестиваль «Столица закатов 2022» продолжается в Нижнем Новгороде: в выходные 2 и 3 июля на нескольких городских площадках вновь пройдут концерты. Послушать можно будет как классическую музыку, так и современную музыку, а ещё и диджей-сеты. Особая праздничная программа пройдет в сквере Свердлова, где запланирован лекторий и планетарий под открытым небом. Рассказываем, как пройдет фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 2 и 3 июля 2022.