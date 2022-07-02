Правовая консультация для пенсионеров и льготников пройдет в Нижнем Новгороде 28 июля с 10.00. Об этом сообщает пресс-служба управления документационного обеспечения Нижегородской области.

Мероприятие пройдет в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу улица Костина, д. 2. На вопросы граждан ответят специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области.

Стоит отметить, что обязательна предварительная запись на консультацию при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.

- Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до даты ее проведения, - говорится в сообщении.