Нижегородцы смогут зарегистрировать рождение ребенка через Госуслуги. Итоги работы органов ЗАГС в первом полугодии 2022 года подвела руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 1 июля.

Так, в эксплуатацию ввели новый сервис «Рождение ребенка», который позволит провести процедуру без личного присутствия в органах ЗАГС.

- Государственная регистрация рождения осуществляется путем подачи заявления через Портал государственных и муниципальных услуг с приложением электронного медицинского свидетельства. Сведения о зарегистрированном акте орган ЗАГС направит в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных услуг, - говорится в сообщении.

Напомним, что по информации, озвученной руководителем нижегородского ГУ ЗАГС Ольгой Красновой, вес самого крупного мальчика, родившегося в Нижегородском регионе, составил 6 килограмм 150 грамм. А вес самой крупной девочки – 5 530 грамм. Самыми маловесными стали мальчик весом 550 грамм и девочка весом 490 грамм.

Суммарно в регионе зарегистрировали 11 782 записи о рождении с начала 2022 года. В Нижегородской области родились 6 062 мальчика и 5 720 девочек.