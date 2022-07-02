Пять нижегородцев получили сразу два стобалльных результата по разным предметам. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Экзамены закончились Продолжаем подводить итоги ЕГЭ. По прежнему, предварительные :) В этом году у нижегородских школьников отличные результаты, - написал мэр Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев также добавил, что в этом году стобалльных результатов по всем предметам, кроме иностранных языков и информатики и ИКТ (они еще не объявлены), на 15 больше, чем в прошлом, – 138.

- По истории высокие баллы получил 221 человек из 747, 11 стобалльников. Количество стобалльников по сравнению с прошлым годом увеличилось в пять раз. Экзамен по обществознанию выбрали почти 2,4 тысячи выпускников. 312 сдали на высокий балл, девять – на 100 баллов. Стобалльников больше в три раза, - уточнил глава Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде более ста выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. В этом году русский язык сдавали 5,7 тысяч человек, математику – 3 тысячи, химию – 500 выпускников, литературу – 490, географию – больше 100.

Стоит также отметить, что по литературе 100 баллов получил 51 человек, когда в прошлом году их было только 39. Математика и химия оказались сложнее - по этим предметам всего по четыре стобалльника.