Смертность в Нижегородской области восемь недель держится ниже уровня 2019 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По словам министра здравоохранения региона, это хороший показатель смертности.

- Так держать! Берегите себя и своих близких!!!, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что за последние сутки было выявлено 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 102 человека. С начала пандемии COVID-19 побороли уже 411 443 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 572.