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Общество2 июля 2022 11:51

Скоростная «Ласточка» свяжет Нижний Новгород и Казань

Соответствующее заявление губернатор Нижегородской области сделал в своем телеграм
Екатерина КУРГУЗОВА

Скоростной поезд «Ласточка» в будущем свяжет Нижний Новгород и Казань. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас в регионе работают над скоростным движением в данном направлении.

- Казань, жди «Ласточек» из Нижнего), - написал Глеб Никитин. Он также сообщил, что на первый рейс «Нижний Новгород - Киров» была очень высокая загруженность - более 80%. При этом в обратном направлении - почти полная.

Напомним, что первая скоростная "Ласточка" № 720/719 отправилась из Нижнего Новгорода в Киров 1 июля, в 17:52. 295 пассажиров отправились в первый рейс нового межрегионального скоростного электропоезда.

Начальник Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО "РЖД" Антон Петров добавил, что новое направление "Ласточки" оказалось очень востребованным.