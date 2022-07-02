Нижегородская область стала первым регионом кампании по безопасности дорожного движения

Нижегородская область стала первым регионом федеральной кампании по безопасности дорожного движения «Расставь приоритеты!». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Так, социальная кампания будет идти до конца года в онлайн- и офлайн-формате. В регионах России планируется провести больше 1900 обучающих мероприятий, участниками которых станет около 80 тысяч человек, в первую очередь дети и подростки.

Директор ГКУ Нижегородской области «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов сообщил, что Нижегородская область является одним из регионов России, где внедряются новые технические достижения для повышения безопасности дорожного движения.

- Планируется внедрить 36 светофорных объектов, которые будут не только считывать интенсивность дорожного движения, но и фиксировать нарушения, которые совершают и водители, и пешеходы. Это также позволит нам оценить результаты социальной кампании, - пояснил Артем Бафанов.