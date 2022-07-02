Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2022 10:44

Нижегородская область стала первым регионом кампании по безопасности дорожного движения

Новый всероссийский социальный проект направлен на повышение грамотности поведения на перекрестках
Екатерина КУРГУЗОВА

Нижегородская область стала первым регионом федеральной кампании по безопасности дорожного движения «Расставь приоритеты!». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Так, социальная кампания будет идти до конца года в онлайн- и офлайн-формате. В регионах России планируется провести больше 1900 обучающих мероприятий, участниками которых станет около 80 тысяч человек, в первую очередь дети и подростки.

Директор ГКУ Нижегородской области «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов сообщил, что Нижегородская область является одним из регионов России, где внедряются новые технические достижения для повышения безопасности дорожного движения.

- Планируется внедрить 36 светофорных объектов, которые будут не только считывать интенсивность дорожного движения, но и фиксировать нарушения, которые совершают и водители, и пешеходы. Это также позволит нам оценить результаты социальной кампании, - пояснил Артем Бафанов.