Нижегородцы смогут бесплатно заниматься с тренерами на воркаут-площадках. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Спорт в каждый двор! Проект под таким названием мы запускаем в Нижнем Новгороде, - написал мэр Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев также добавил, что на городских спортивных площадках и воркаутах будут работать тренеры, которые бесплатно обучат нижегородцев упражнениям на разные группы мышц, подскажут, как добиться поставленных целей и грамотно спланировать тренировку.

- Сейчас городской департамент спорта работает с тренерским сообществом и подбирает кандидатов для участия в проекте. Очень ждем неравнодушных и заинтересованных спортсменов, которые помогут нижегородцам в достижении спортивных результатов!, - добавил мэр Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что единый муниципальный центр спортивных объектов и ВФСК «ГТО» появится в Нижнем Новгороде.

По словам мэра Нижнего Новгорода, новый центр объединит все муниципальные открытые спортивные площадки на территории города - воркаут-площадки и спортивные коробки.

Стоит отметить, что для подготовки к сдаче нормативов в районах Нижнего Новгорода установили 17 открытых воркаут-площадок, а в 2022 году появятся еще 16 таких площадок.

Напомним, что цель, которую перед собой ставят организаторы — это объединить людей, поддерживающих здоровый образ жизни. В рамках проекта будут организованы занятия физкультурой и мероприятия по выполнению норм ГТО. В частности, формат программы предусматривает проведение тренингов под руководством квалифицированных специалистов.