«Столице Нижний » одобрили концепцию застройки участка 52,7 га в Новинках

Архитектурный совет Нижегородской области в четверг, 9 июня 2022, одобрил «Столице Нижний» концепцию застройки участка в Новинках. Об этом сообщает пресс-служба «Столица Нижний».

Так, участок застройки площадью 52,7 га расположен около новой развязки в Ольгино на пересечении Богородского и Арзамасского направлений.

По плану, здесь появится 430 тысяч кв метров жилья, несколько многоуровневых паркингов с коммерческими помещениями на первых этажах. На территории нового ЖК возведут два детский сада в общей сложности на 860 детей и школы на 1500 учеников.

Ориентировочный старт реализации проекта запланирован на 2024-2025 год.

Напомним, что станцию метро построят у новой дорожной развязки в Ольгино.

- В соответствии с утвержденной схемой развития нижегородского метрополитена на границе ЖК планируется строительство станции метро. Кроме того, застройщик предложил место для размещения конечной остановки городских автобусов и автостанции междугородного назначения, - говорится в сообщении.