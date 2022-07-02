Павел Ковалев назначен временным гендиректором ЦНИИ «Буревестник»

Павел Ковалев назначен временным генеральным директором Центрального научно-исследовательского института «Буревестник». Решение принял совет директоров. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

- Руководство концерна убеждено, что это решение будет способствовать тому, что головное по артиллерийскому вооружению предприятие отрасли сохранит динамику своего научного и социально-экономического развития и обеспечит безусловное выполнение государственного оборонного заказа и конверсионных программ,— говорится в сообщении.

Павел Ковалев в 2006 году окончил Нижегородский технический университет имени Алексеева, в том же году начал работать в «Буревестнике» ведущим инженером-конструктором. В 2014 году стал начальником научно-конструкторского центра предприятия, в 2021 году был включен в состав кадрового резерва госкорпорации «Ростех».

Георгий Закаменных, бывший генеральный директор, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кавалер ордена Почета, лауреат премии Правительства в области науки и техники, вступил в должность научного руководителя «Буревестника».

Напомним, что он пришел в «Буревестник» в 1976 году после окончания Бауманки. К началу 90-х был уже начальником отделения и работу института знал до деталей.

Тогда было необходимо возродить потенциал предприятия — и в плане кадров, и в плане производственно-технологическом. Это требовало немалых средств. Понемногу восстанавливалось финансирование оборонного заказа. В ходе ОКР «Универсал» был изготовлен и успешно прошел испытания первый образец корабельной артустановки А190. Работа по созданию КПМ завершилась в 2001 году принятием изделия 1И37 на снабжение Российской армии.