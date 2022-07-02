Станцию метро построят у новой дорожной развязки в Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба «Столица Нижний».

- В соответствии с утвержденной схемой развития нижегородского метрополитена на границе ЖК планируется строительство станции метро. Кроме того, застройщик предложил место для размещения конечной остановки городских автобусов и автостанции междугородного назначения, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что площадь застройки участка около развязки на пересечении Богородского и Арзамасского направлений будет составлять 52,7 га, старт реализации проекта запланирован на 2024-2025 год.

Ранее сообщалось, что четыре новые станции метро построят в Нижнем Новгороде: две в центре Сормовского района и еще две – в нагорной части города. Планируется, что все станции будут построены до конца 2026 года.

В общей сложности на развитие нижегородского метрополитена планируется направить 56,5 миллиардов рублей – строительство будет вестись с использованием инфраструктурных кредитов. На продление Автозаводской ветки метро будет направлено 35,5 миллиарда рублей, а на строительство станций «Варя» и «Сормовская», по предварительным оценкам, может уйти порядка 19,6 миллиарда рублей.