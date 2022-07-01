Первая скоростная "Ласточка" отправилась из Нижнего Новгорода в Киров

Первая скоростная "Ласточка" № 720/719 отправилась из Нижнего Новгорода в Киров сегодня, 1 июля, в 17:52. 295 пассажиров отправились в первый рейс нового межрегионального скоростного электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

– Отрадно осознавать, что большую пользу от этого поезда ощутят жители Нижегородской области, которые едут на север, но этим плюсы не ограничатся. Этот поезд будет работать для жителей Кировской области, для внутренней мобильности и конечно для сообщения между нашими регионами. 5 часов между двумя столицами – это совершенно новый уровень, – сказал Глеб Никитин.

Начальник Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО "РЖД" Антон Петров добавил, что новое направление "Ласточки" оказалось очень востребованным. Поезд был заполнен на 90%, а по направлению Киров – Нижний Новгород раскупили все билеты.

Отмечено, что "Ласточка" будет курсировать между городами ежедневно, её путь составит 4 часа и 59 минут. Маршрут предусматривает остановки на станциях в Шахунье, Урене и Котельнич-1.