Ремонт проезжей части на Нижневолжской набережной готов почти на 70%

Ремонт асфальта на проезжей части на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде готов почти на 70%. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём официальном Telegram-канале.

Он также уточнил, что в данный момент ремонтируется участок дороги от Речного вокзала до улицы Широкой. Все работы проходят в ночное время, чтобы не мешать интенсивному движению транспорта. К слову, ежедневно по Нижневолжской набережной проезжает свыше 40 тысяч машин.

– Подрядчик работает двумя укладочными комплексами, планирует уложить в ближайшие часы 600 тонн асфальтобетонной смеси на площади 5 тысяч кв. метров. Таким образом, готовность проезжей части составит 70%, – пояснил мэр.

И добавил, что, помимо проезжей части, ремонтируются тротуары и бортовой камень. На следующей неделе подрядчик уже начнёт укладывать брусчатку.

– Идём с небольшим опережением сроков. Поручил темпы не сбавлять, чтобы отдыхающие и автомобилисты могли в ближайшее время насладиться комфортом обновлённой Нижневолжской набережной, – резюмировал Юрий Шалабаев.