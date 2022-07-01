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Общество1 июля 2022 15:05

18,1 млн рублей субсидий направят на развитие рыбоводства в Нижегородской области в 2022 году

2 млн рублей поддержки уже выделены с начала года
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

18,1 миллиона рублей субсидий выделено на развитие рыбоводства в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

— Чтобы обеспечить нижегородцев важной для здоровья рыбной продукцией, в 2018 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным была инициирована региональная программа "Развитие товарной аквакультуры". Её участники получают государственную поддержку на 1 кг реализованной продукции, — рассказал глава Минлесхоза региона Роман Воробьёв.

В общей сложности в течение 2022 года Нижегородская область планирует произвести 557 тонн продукции по программе "Развитие товарной аквакультуры". Семь рыбхозов уже получили поддержку на сумму 2 миллиона рублей с начала года.