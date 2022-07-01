Нижегородцы поделились впечатлениями от ресторанов "Вкусно – и точка"

Пришедшие на замену "Макдоналдсу" рестораны быстрого питания "Вкусно – и точка" открылись в Нижнем Новгороде 27 июня. Тогда это были четыре филиала: на площади Горького, площади Революции, на улице Веденяпина и на Нижневолжской набережной. Очередь на открытие нашего ответа "Макдоналдсу" была приличная. Напомним, на месте побывал корреспондент "КП – Нижний Новгород".

В меню "точки" сохранилось большинство стандартных для "мака" позиций – чизбургер с беконом, картофель фри, наггетсы, мороженое, кола и даже пирожок с вишней. Цены на некоторые позиции увеличились на 15-20 рублей.

Мнения посетителей по поводу продукции "Вкусно – и точка" расходятся. Иностранные студенты не видят разницы между "точкой" и зарубежными "маками", отмечая, что здесь вкусно, как и прежде.

– Очень вкусно, всё осталось, как и было. Только один минус – раньше был "Биг Тейсти", а сейчас его больше нет. Очень скучали! Теперь здесь сидим и кушаем. По поводу цен. У меня чизбургер подорожал на четыре рубля – это незначительно. На самом деле, везде уже всё подорожало. Даже курица и другие продукты изменились в цене, – рассказали молодые люди.

Общее впечатление у нижегородцев сложилось скорее положительное. Подробнее об открытии ресторанов и отзывах на еду "точки" вы можете прочесть здесь.