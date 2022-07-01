Три нижегородских предприятия вошли в число крупнейших производителей мороженого в стране

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Три нижегородских компании – «Колибри», «Поспел» и «Калинов Мост» – попали в число крупнейших производителей мороженого в стране. Рейтинг был составлен по объемам продукции, которую компании выпустили за 2021 год. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

- Нижегородская область производит около пяти процентов мороженого от общего объема его выпуска в России, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. - По итогам минувшего года наши производители выпустили около 26 тысяч тонн мороженого, а с начала 2022 - 7 тысяч тонн.

Полакомиться нижегородским мороженым любят не только в Нижнем Новгороде, области или других регионах, но и за границей. Например, в прошлом году почти 850 тонн мороженого было экспортировано в Абхазию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Монголию.

Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородский пломбир попал в черный список Роскачества. В некоторых образцах нашли следы антибиотиков, растительных жиров и патогенные микроорганизмы.

Также содержание молочного жира в одном виде мороженого составляло 42%, хотя в норме должно составлять 100%. Кроме того, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка оказалась ниже стандарта. Это говорит о том, что использовалось молоко не очень хорошего качества.

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