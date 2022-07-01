Сроки ввода "Школы 800" в эксплуатацию ещё не определены

Конкретные сроки ввода в эксплуатацию нижегородского образовательного центра "Школа 800" ещё не определены. Они будут известны только после окончания строительно-монтажных работ. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечено также, что правительство региона в полном объёме обеспечило финансирование объекта в соответствии с соглашением. Работы ведутся концессионером и принимаются меры для скорейшего окончания всех работ.

– По фактам несоблюдения сроков реализации концессионного соглашения правительство региона ведёт претензионную работу с концессионером, – резюмировали в ведомстве.

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