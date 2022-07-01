Нижегородский водоканал ищет водолазов

Нижегородский водоканал ищет представителей достаточно редкой профессии – водолазов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Их работа редко видна, однако именно водолазы обеспечивают необходимое техническое состояние водозаборов, по которым идёт поступление воды на водопроводные станции, а потом и в город, в дома жителей, – подчеркнули в пресс-службе водоканала.

А также назвали требования к соискателю: умение производить резку и сварку металла под водой, смену гребных винтов или их лопастей, выполнение всех сложных аварийно-спасательных‚ судовых‚ судоремонтных и других водолазных работ.

– Конечно, для осуществления такого рода деятельности требуется серьёзный опыт работы под водой в любых типах водолазного снаряжения, – добавила начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Наталья Павловская. – Но мы готовы рассматривать и молодых специалистов с профильным образованием, которым поможем стать настоящими профессионалами своего дела.

Нижегородский водоканал, в свою очередь, предлагает: расширенный соцпакет, стабильную зарплату, добровольное медицинское страхование, корпоративную сотовую связь, служебный транспорт и другое.