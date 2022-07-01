Объявлена программа фестиваля «Гастрономическая Рождественская» в Нижнем Новгороде на 2 июля

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» вновь пройдет в Нижнем Новгороде. В субботу, 2 июля, с 12:00 до 23:00 горожане смогут провести время на уютных летних верандах, попробовать специальные сеты и позиции в меню, а также поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на АНО «Центр 800».

Также ожидаются лекции, экскурсии и музыкальная программа.

Программа гастрофестиваля включает в себя 14 заведений, расположенных на улице Рождественской. Так, ожидается дегустация загульного кваса, крымских вин и сыра, ещё будет возможность полакомиться гонконгскими вафлями и тайским мороженым на открытой кухне.

Также на улице Рождественской будут работать шесть фудтраков, гриль-бары «Горячо» и «Славянский гриль», корнеры с фермерскими и ремесленными товарами, едой и напитками. Нижегородцы также смогут попробовать вкусное мороженое.

- На площади Маркина будет организовано дежурство штаба безопасности, куда можно будет обратиться за помощью в экстренных ситуациях, - уточнили организаторы.

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