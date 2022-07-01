Комплекс по производству котлов построят за 646,9 млн рублей в Нижнем Новгороде

Комплекс по производству котлов планируют построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Инвестором выступает компания ООО «Матрица», которая готова потратить на эти цели 646,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заявка на получение участка для реализации инвестпроекта была одобрена в ходе заседания совета по земельным отношениям. Под строительство выделен участок площадью в 35,4 тысячи квадратных метров. На строительство комплекса потребуется 27 месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый микрорайон из 16 многоэтажных домов планируется построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Известно, что строительство предполагается в границах улиц Лескова, Янки Купалы, Южного шоссе и улицы Булавина, где на данный момент расположены около 30 жилых домов, которые хотели снести ещё до чемпионата мира по футболу 2018.

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