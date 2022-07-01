Почетные гости из Правительства Нижегородской области, МИД РФ в Нижнем Новгороде, администрации города посетили выпускной НГЛУ им.Н.А.Добролюбова-2022

В 2022 году 454 выпускника получили документы о высшем образовании в НГЛУ им.Н.А.Добролюбова

В НГЛУ им.Н.А.Добролюбова состоялось торжественное вручение дипломов и золотых медалей выпускникам Высших школ и Институтов вуза.

Сказать напутственное слово выпускникам НГЛУ в этот день пришли министр науки, образования и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор Департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, первый заместитель директора департамента внешних связей Правительства Нижегородской области Владимир Прелов, начальник управления туризма администрации города Нижнего Новгорода Елена Мишина, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства науки, образования и молодежной политики Нижегородской области Ирина Зверева, начальник отдела международного и межрегионального сотрудничества администрации города Нижнего Новгорода Мария Кондратьева, директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян и другие почетные гости.

Ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова на торжественной линейке по вручению дипломов подчеркнула, что молодые специалисты, которые выходят из стен университета, всегда и везде становятся лучшими из лучших:

- За многие годы наши педагоги научили вас всему, с чем вы столкнетесь в своей профессии. Они вам привнесли те компетенции, которые позволят вам любые задачи решать самостоятельно и творчески, исходя из тех условий с которыми вы будете сталкиваться. Мы уверены, что вы всегда будете лучшими из лучших! И для нас сегодня особая честь, что поздравить вас пришли столь важные гости, которым мы за это безмерно благодарны! В добрый путь, наши выпускники!

Представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов: "Десятки выпускников НГЛУ уже работают в системе Министерства иностранных дел"

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова отметила, что в системе образования Нижегородского региона профессия педагога иностранных языков высоко востребована:

- Я очень надеюсь, что кто-то из вас пойдет работать в систему образования – там сейчас классно, динамично, увлекательно. В школах работают замечательные педагоги и учатся замечательные, любознательные дети. Мы открываем в этом году 11 школ в Нижегородском регионе. И как вы знаете, иностранные языки сейчас преподают и в начальных классах, и они входят в систему ЕГЭ, так что ваши знания в системе образования будут очень востребованы. Удачи вам, будьте амбициозными, активными, и вас непременно ждет успех! – сказала министр.

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов отметил, что сегодня у выпускников ВШМОиМП самые широкие возможности для работы на дипломатическом поприще:

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова подчеркнула, что системе образования региона требуются педагоги иностранных языков

- Десятки выпускников НГЛУ работают в системе Министерства иностранных дел, в том числе в Департаменте лингвообеспечения. Это очень интересное подразделение, где лучшие из лучших служат переводчиками на мероприятиях для президента страны, представителей Правительства, госкорпораций. Поэтому все зависит от вас и применения полученных знаний на практике. В МИД - 30 департаментов в центральном аппарате, 145 посольств, 88 генеральных консульств за рубежом, 38 территориальных органов на территории РФ. Мы ждем вас, приходите!

Фото пресс-служба НГЛУ