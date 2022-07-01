Ещё 11 инвестпроектов на 1,1 млрд рублей реализуют в Нижегородской области

На региональном заседании совета по земельным и имущественным отношениям было принято решение одобрить ещё 11 заявок на выделение земли под инвестпроекты. Общий объем инвестиций при их реализации составит 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, планируется строительство комплекса по производству металлоконструкций методом горячего и холодного штампования в Нижнем Новгороде. Для проведения работ ООО «Экострой» выделен участок площадью в 40 150 квадратных метров в Автозаводском районе. Финансирование этого проекта составит около 64,5 миллиона рублей. Работы по строительству займут 5 лет.

– Было поддержано выделение участка для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Уренском районе. Компания ООО «МетанГрупп» получит участок площадью в 10 025 квадратных метров, – сообщает ведомство. – На стройку уйдёт один год и 104 миллиона рублей.

Также известно, что одобрена заявка МКУ «Строитель». Компания получит участок площадью 5 тысяч квадратных метров под строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра в городском округе города Дзержинск. На строительство уйдет три года и порядка 50 миллионов рублей.

Отметим, что реализация одобренных 11 проектов позволит создать 160 новых рабочих мест.

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