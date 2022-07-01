Нижегородский водоканал открыл вакансии для водолазов

Нижегородским водоканалом открыты вакансии для представителей достаточно редкой профессии – водолазов. Именно от водолазов зависит техническое состояние водозаборов, по которым идет поступление воды на водопроводные станции, а потом и в город, в дома жителей. От соискателей на на данные вакансии требуется умение производить резку и сварку металла под водой, менять гребные винты или их лопасти, выполнять все сложные аварийно-спасательные‚ судовые‚ судоремонтные и другие водолазные работы.

- Конечно, для осуществления такого рода деятельности требуется серьезный опыт работы под водой в любых типах водолазного снаряжения, - подчеркивает начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Наталья Павловская. – Но мы готовы рассматривать и молодых специалистов с профильным образованием, которым поможем стать настоящими профессионалами своего дела.

Нижегородский водоканал готов предоставить достойную заработную плату, расширенный социальный пакет, добровольное медицинское страхование, служебный транспорт, корпоративную сотовую связь, организацию отдыха для детей сотрудников, возможность профессионального развития и карьерного роста.

Наталья Павловская также отмечает, что в связи с тем, что производство постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, развиваются территории, список вакансий постоянно расширяется. Сейчас в водоканале готовы принять представителей рабочих специальностей, в частности, требуются электрогазосварщики, слесари аварийно-восстановительных работ, слесари-ремонтники, водители, мастера, машинисты насосных установок.

Полный список вакансий с требованиями можно найти на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Вакансии». А также получить по телефону кадровой службы Нижегородского водоканала 246-99-24.