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Общество1 июля 2022 11:49

Сергей Лазарев выступит на Дне города и Дне Металлурга в Выксе 16 июля

Его выступление продлится час
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Российский певец Сергей Лазарев выступит на Дне города и Дне Металлурга в городе Выкса Нижегородской области в субботу, 16 июля. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на официальном сайте госзакупок.

Заказчиком выступления Сергея Лазарева выступает выксунский Дворец культуры имени И.И.Лепсе. Электронный аукцион размещён вчера, 30 июня. Согласно данным аукциона, концерт певца обойдётся в 4,5 миллиона рублей.

Известно, что выступление начнётся в 21:00 на площади Октябрьской в Выксе и продлится час.

Напомним, ранее мы рассказывали, что жительница Нижегородской области попросила отменить концерт Леонида Агутина на День города в Выксе из-за политических взглядов артиста.