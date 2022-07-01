МегаФон лидирует в развитии VoLTE в России

По данным исследования отраслевого агентства Telecom Daily, МегаФон лидирует в развитии технологии Voice over LTE (VoLTE) в России. Эта технология на сети МегаФона охватывает максимальное количество регионов, а оценка качества связи в VoLTE – лучшая среди российских операторов.

Технология VoLTE позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора, обеспечивает чистый звук во время разговора, а также даёт возможность разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником. Сейчас VoLTE могут использовать абоненты МегаФона по всей стране – сейчас ей охвачено 82 региона. Она

Для проведения исследования специалисты Telecom Daily в середине июня 2022 года провели качественные измерения в десяти российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Саратове, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Волгограде.

МегаФон продемонстрировал лучшую среди операторов большой четверки среднюю оценку качества речи – 4,31 из 5, а также лучшую максимальную оценку – 4,45, которую показали замеры в Казани.

По оценке Telecom Daily, при использовании VoLTE качество вызова оценивается на 20% выше, абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.

«Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. Так, в прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале этого – предложили технологию нашим абонентам, находящимся в международном роуминге. Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54%. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю технологии уже приходится почти 60%», – отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.