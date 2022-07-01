Робот-буфетчица Дуняша заработала в тестовом режиме в Нижнем Новгороде

Робот-буфетчица по имени Дуняша уже прибыла в Нижний Новгород для работы в кофейне у колеса обозрения. В настоящее время механическую красавицу в платье горошек и чепце настраивают и тестируют, но уже скоро она сможет принять первых клиентов.

- Видели, что Дуняша приехала. Когда можно будет к ней за чашечкой кофе зайти? – поинтересовалась нижегородка Юля Иванова в соцсетях.

На вопрос ответили представители колеса обозрения, которые сообщили, что в гости можно будет прийти, как только все заработает в полном объеме. К слову, рабочее место в кофейне для Душняши уже оборудовано.

- Всю информацию мы обязательно анонсируем в нашем сообществе,- написали в группе "Колесо НиНо".

Напомним, что в ходе ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге сама Дуняша рассказала губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, где именно ее можно будет встретить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!