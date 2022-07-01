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Общество1 июля 2022 10:57

Фасад Мариинского института благородных девиц на Верхневолжской набережной отремонтируют за 9,7 млн рублей

Здание представляет собой ОКН
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Фасад Мариинского института благородных девиц на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде отремонтируют за 9,7 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют сведения на официальном сайте госзакупок.

Согласно опубликованному электронному аукциону, заказчиком работ выступает НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Заявки от подрядчиков принимались до вчерашнего дня, 30 июня. Здание Мариинского института благородных девиц, представляющее собой объект культурного наследия, располагается по адресу: улица Минина и Верхневолжская набережная, дом 28/16, литеры А, А1, А2.

Заявки принимались только от организаций, не включённых в реестр недобросовестных поставщиков. Итоги по выбору подрядчика будут подведены 6 июля.