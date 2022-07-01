Опасную детскую горку убрали с улицы Большой Покровской под замену

Опасная детская горка будет заменена на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 1 июля.

Ранее нижегородцы неоднократно задавали в соцсетях вопросы, касательно этой горки и ее состояния.

- Были сообщения по небезопасности детской горки на улице Большой Покровской. Там выступал какой-то болт. Мы провели ремонт, но горка в таком состоянии, что после нескольких дней использования снова приходит в негодность, в состояние, которое не гарантирует безопасность нашим детям. Поэтому мы вчера ее демонтировали и в течение месяца придет новая горка, которая будет более прочная и безопасная, - рассказал Шалабаев.

Еще одна подписчица пожаловалась главе города, что на главной пешеходной улице после демонтажа красных стульев остались крепежные болты и никто их не убирает.

- Там не совсем демонтаж, там случаются акты вандализма, когда эти стулья выламывают. Посмле того как выломают, там остаются болты, об которые можно споткнуться и упасть. Мы регулярно эти болты убираем и в данном случае тоже убрали — ответил мэр.