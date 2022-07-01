Национальный парк Нижегородской области планируется спроектировать до конца 2022 года

Национальный парк Нижегородской области планируется спроектировать к концу 2022 года. Об этом сообщил губернатора региона Глеб Никитин в ходе вчерашнего заседания Заксобрания по итогам ежегодного отчёта о деятельности правительства.

– Сегодня с уверенностью можно сказать – парк будет! Он включён в федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология", – сказал глава региона. – В 2021 году одобрены пять территорий: Килемарский, Камско-Бакалдинский, Заволжский, Пустынский и Ичалковский участки

Глеб Никитин также напомнил, что несколько лет назад именно депутаты Заксобрания поддержали инициативу создания в Нижегородской области первого национального парка.

До конца 2022 года планируется определить его конкретные границы, зонирование особо охраняемой природной территории и режим. Проектированием национального нижегородского парка занимаются в ФГБУ "ВНИИ Экологии", подведомственной организацией Минприроды России.

- Создание парка предусмотрено федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», - ранее рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. – Все полномочия по его организации возложены на федеральные органы власти, так как национальный парк является охраняемой природной территорией федерального значения.