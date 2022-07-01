101 нижегородец заразился коронавирусом за сутки

По последним данным на 1 июля, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 101 житель. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 423 845. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 89 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от болезни полностью излечился 411 341 житель региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 571 человек. За последние сутки 1 человек скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализирован 31 человек.

Напомним, уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 18%.