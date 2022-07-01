Нижегородцы могут получить ценные подарки от АО «Теплоэнерго»

АО «Теплоэнерго» объявляет о старте акции для потребителей – жителей Нижнего Новгорода, - «Приз за регистрацию!». С 1 июля по 31 августа зарегистрируйтесь в Личном кабинете жителя на сайте АО «Теплоэнерго» или в мобильном приложении «Теплоэнерго» и получите один из 20 ценных призов! Все зарегистрированные в период проведения акции автоматически станут участниками розыгрыша. Обращаем ваше внимание, что в розыгрыше не участвуют пользователи, зарегистрированные ранее и позднее срока акции.

Подробности акции, а также инструкция по регистрации на сайте АО «Теплоэнерго» в разделе «Акции». Видеоинструкцию по регистрации смотрите здесь.

Регистрируйтесь, пользуйтесь широкими возможностями «Личного кабинета» и выигрывайте ценные призы!

Напомним, сервис «Личный кабинет» был разработан для удобства пользователей. Здесь вы можете, не выходя из дома, получить всю информацию по вашему лицевому счету, привязать несколько лицевых счетов и помогать оплачивать услуги пожилым родственникам, отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной, написать обращение и получить быстрый и квалифицированный ответ, оплатить квитанции. Личный кабинет жителя доступен на сайте АО «Теплоэнерго». Установить приложение можно на мобильный телефон или планшет, скачав его в магазинах Apple Store и Play Маркет (в поиске необходимо набрать «Теплоэнерго»). Ролик о мобильном приложении здесь.

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