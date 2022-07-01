Мероприятие состоялось в рамках Международного форума «Нижний Новгород – город трудовой доблести» в КУПНО

30 июня 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев принял участие в панельной дискуссии «Трудовой подвиг как современный тренд в патриотическом воспитании».

Мероприятие, организованное Нижегородским региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках Международного форума «Нижний Новгород - город трудовой доблести», состоялось на площадке Корпоративного университета Правительства Нижегородской области.

В обсуждении темы также приняли участие директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов, представитель АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» Елена Титова, а также активисты Нижегородского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В ходе своего выступления Николай Сатаев рассказал о своем трудовом пути и подчеркнул важность поднятой темы.

«В советские времена был культ человека труда, успехи которого всячески поощрялись на предприятиях и в коллективах. Именно через труд в идеологическом плане каждый сознательный гражданин выражал свою верность государству, готовность служить обществу, вместе строить, созидать, ставить рекорды на производстве ради будущего страны и потомков. В современной России человек волен решать, трудиться ему или нет, работать на государство, на частника по найму или быть самозанятым. Считаю, что в развитии патриотического воспитания молодежи нам ничто не мешает сделать акцент именно на труде, воспользовавшись положительным опытом прошлого. Заниматься промышленным туризмом, больше рассказывать о людях труда нашего края, о трудовых династиях, а также создавать социальную рекламу, прославляющую труд и призывающую людей трудиться», - сказал он.

В данном контексте участники встречи обсудили роль историко-просветительских проектов и обменялись опытом проведения различных мероприятий патриотической направленности.