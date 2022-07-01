Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде 2-3 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта приостановят по улице Рождественской в Нижнем Новгороде 2-3 июля. А именно на участке улицы от площади Маркина до улицы Широкой и на участке площади Маркина напротив дома № 2. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, улица будет перекрыта с 00:01 2 июля до 05:00 3 июля. В департаменте отметили, что движение трамваев не нарушится.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в ведомстве. – Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств. Припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку.