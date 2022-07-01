Матчи РПЛ можно будет посетить только по "Карте болельщика" с 4 июля

Матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) можно будет посетить только по "Карте болельщика" с 4 июля 2022 года. Цифровая карта будет действовать на территории всей России и оформить её можно через Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

– "Карта болельщика" оформляется один раз через Госуслуги и остаётся в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов, – пояснил замглавы Минцифры России Олег Пак.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить "Карту болельщика".

Отмечено, что "Карта болельщика" сделает систему допуска на спортивные объекты более удобной и безопасной. К концу текущего года сервис уже будет работать в таких городах России как Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж.