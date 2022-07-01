Свет отключили в 15 домах Советского района Нижнего Новгорода 1 июля

Электроснабжение отключили в 15 домах Советского районах Нижнего Новгорода сегодня, 1 июля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 08:00 до 10:00 без света будут дома № 1,2,3,5,7,8 по улице Звенигородской, дома № 51,53,55,55а по улице Родниковой и дома № 2/4,4,6,3,1/6 по переулку Звенигородскому.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.