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Общество1 июля 2022 6:31

Свет отключили в 15 домах Советского района Нижнего Новгорода 1 июля

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Электроснабжение отключили в 15 домах Советского районах Нижнего Новгорода сегодня, 1 июля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 08:00 до 10:00 без света будут дома № 1,2,3,5,7,8 по улице Звенигородской, дома № 51,53,55,55а по улице Родниковой и дома № 2/4,4,6,3,1/6 по переулку Звенигородскому.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.