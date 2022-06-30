Руководство нижегородского МКУ будут судить за злоупотребление должностными полномочиями

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода проверила соблюдение законодательства при исполнении контракта на капитальный ремонт МБОУ "Школа № 100 с углублённым изучением отдельных предметов". В результате было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МКУ "ГлавУКС" по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в декабре 2021 года МКУ "ГлавУКС" приняло у подрядчика оплаченные работы по контракту на сумму 12,4 миллиона рублей, что соответствует 90% готовности объекта. По факту же работы в здании школы были начаты только в конце января 2022 года и не завершены до настоящего момента.

Более того, обнаружены отклонения от условий контракта, сметы, технического регламента и тому подобного, что создаёт прямую угрозу жизни и здоровью школьников.

В том числе прокурор Ленинского района вынес и.о. гендиректора МКУ "ГлавУКС" предостережение о недопустимости приёма объекта с выявленными нарушениями при исполнении капремонта.

Сообщается, что сроки ввода объекта в эксплуатацию перенесены, а также начат процесс устранения нарушений.

Прокуратура Ленинского района будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела, а также завершение капитального ремонта в школе №100.