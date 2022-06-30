Две передовые инженерные школы на базе ННГУ и НГТУ появятся в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил соответствующее решение правительства страны сегодня, 30 июня. В общей сложности на рассмотрение правительства было представлено 89 проектов и только 30 из них прошли отбор.

– В ННГУ появится школа "Космическая связь, радиолокация и навигация", в НГТУ – "Школа атомного машиностроения и систем высокой плотности энергии". База для работы просто отличная! – резюмировал Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что политех – это опорный вуз Росатома, а ННГУ обладает всем необходимым для проведения радиофизических исследований.