Председатель гордумы Нижнего Новгорода встретился с молодыми предпринимателями.

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области по инициативе председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева прошла встреча с молодыми предпринимателями. В ходе встречи обсуждались меры поддержки бизнеса в Нижнем Новгороде.

- В это непростое время вызовов, которые оказывают серьезное влияние на наше настоящее и будущее, вопрос разработки и принятия мер поддержки предпринимательства для органов власти становится приоритетным, - отметил Олег Лавричев. - С информацией о них вы всегда можете ознакомиться на официальных интернет ресурсах, узнать о своих законных правах и возможностях для укрепления своих позиций на рынке. Также рекомендую вам активнее присоединяться к сообществам молодых предпринимателей.

Одним из таких сообществ стал созданный под эгидой Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей городской Совет директоров. В него вошли представители административных органов и ведущих предприятий. Совет создан для совместного решения социальных и экономических проблем, выражения общей позиции предпринимательского сообщества по актуальным вопросам, оперативного доведения информации до главы местного самоуправления.