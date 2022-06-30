Желающих служить по контракту стало вдвое больше в Нижегородской области с началом спецоперации

Желающих служить в армии по контракту стало вдвое больше среди жителей Нижегородской области по сравнению с 2021 годом после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в "Ъ-Приволжье" со ссылкой на военный комиссариат региона.

– Это увеличение объясняется, прежде всего, патриотизмом и гражданской позицией желающих принять участие в специальной военной операции и оказать практическую помощь и поддержку жителям Донбасса, защитить национальные интересы России, – поделились в ведомстве.

А также отметили, что обращения о службе по контракту поступают от лиц разных слоёв и групп населения. Большинство контрактников Нижегородской области в прошлом уже имели опыт боевых действий.