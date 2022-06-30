Новое производство клея открыли в ОЭЗ «Кулибин»

На территории особой экономической зоны «Кулибин» 29 июня открылось новое производство клеевых материалов «Хома Адгезив». Общий объем инвестиций в проект составил 127 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Интерес у бизнеса к особой экономической зоне «Кулибин» и раньше был серьезный, а сейчас, когда вопросы импортозамещения стоят особенно остро, эти процессы стали еще более интенсивными, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В начале этого года мы подали заявку в Минэкомразвития России на расширение территории ОЭЗ почти до 600 гектаров.

По словам губернатора, сейчас уже есть инвесторы, которые хотят разместиться на второй очереди площадки. На данный момент заключено девять предварительных соглашений.