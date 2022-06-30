Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на 2-3 июля

Опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на ближайшие выходные, 2 и 3 июля. Концерты пройдут сразу на нескольких городских площадках. Помимо выступлений музыкантов, запланированы лекторий и планетарий под открытым небом.

Программа "Столица закатов. Соло на закате" 2 июля:

- 20.00-21.00, Нижневолжская набережная. Выступление дуэта "СтереоДжеки";

- 20.00-21.00, Стрелка. Виниловый DJ-set от Арсения Залётова.

Программа «"Столица закатов. Соло на закате" 3 июля:

- 18.00-22.00, амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio;

- 20.00-21.00, площадь Сенная. Выступление аккордеониста Михаила Никифорова;

- 20.00-21.00, набережная Федоровского. Выступление группы SuperSonic — дуэта двух фронтменов известной нижегородской кавер-группы "ДжонниДепп".

Подробную программу можно увидеть здесь.