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Общество30 июня 2022 15:18

Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на 2-3 июля

Помимо концертов, запланированы лекторий и планетарий под открытым небом
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на ближайшие выходные, 2 и 3 июля. Концерты пройдут сразу на нескольких городских площадках. Помимо выступлений музыкантов, запланированы лекторий и планетарий под открытым небом.

Программа "Столица закатов. Соло на закате" 2 июля:

- 20.00-21.00, Нижневолжская набережная. Выступление дуэта "СтереоДжеки";

- 20.00-21.00, Стрелка. Виниловый DJ-set от Арсения Залётова.

Программа «"Столица закатов. Соло на закате" 3 июля:

- 18.00-22.00, амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio;

- 20.00-21.00, площадь Сенная. Выступление аккордеониста Михаила Никифорова;

- 20.00-21.00, набережная Федоровского. Выступление группы SuperSonic — дуэта двух фронтменов известной нижегородской кавер-группы "ДжонниДепп".

Подробную программу можно увидеть здесь.