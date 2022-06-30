Учредителя ООО «ЛУК Регионы» будут судить за коммерческий подкуп сотрудников мусорного полигона. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «ЛУК Регионы». Бизнесмена обвиняют в крупном коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

- По версии следствия, в период с 2016 по 2019 обвиняемый вместе с сотрудниками своей же фирмы вступили в преступный сговор и организовали незаконное захоронение отходов, отсутствующих в лицензии Балахнинского полигона, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. – Схема была такова: обвиняемый периодически передавал работникам полигона денежные средства за захоронение незаконных отходов. Общая сумма коммерческого подкупа составила 588 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый свою вину в преступлении не признал. Однако уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд. Тем временем в регионе продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудников получавших деньги от этого учредителя и осуществлявших незаконное захоронение отходов.