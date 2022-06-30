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Экономика30 июня 2022 14:11

2,6 миллиардов рублей направят на поддержку нижегородской экономики в условиях санкций

Готовится третий пакет региональных мер поддержки экономики
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

На поддержку экономики Нижегородской области в условиях санкций планируется направить еще 2,6 миллиардов рублей. Для этого правительством готовится третий пакет региональных мер поддержки экономики. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем отчете перед депутатами Заксобрания.

- Я считаю бесценным опыт формирования мер поддержки, который областное правительство получило в период пандемии, - отметил Глеб Никитин. - На фоне сложной глобальной конъюнктуры и санкционного давления западных государств сегодняшние вызовы, безусловно, гораздо жестче и масштабнее. Однако два года пандемии хорошо подготовили нас.

По словам губернатора, работа в условиях пандемии научила регион оперативно реагировать, включать эффективные механизмы поддержки экономики и разрабатывать новые.

- Мы активно включились в эту работу с первых дней ввода санкций, - отметил Глеб Никитин. – Еще в марте вместе с предпринимательским сообществом было сформулировано более 120 инициатив. Все они были направлены в правительственную комиссию и нашли отражение в федеральном плане.