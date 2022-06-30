Два дома на Большой Печерской снесут из-за строительства метро

В Нижнем Новгороде решено изъять два дома с земельными участками на Большой Печерской ради строительства метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет о доме № 82 по Большой Печерской с прилегающим земельным участком и доме № 84а по Большой Печерской. Площадь первого здания составляет 165 квадратных метров. Известно, что оно принадлежит ООО «Данал». Площадь второго здания составляет 1362 квадратных метров. Оно представляет собой торговый павильон.

В соответствии с постановлением администрации, собственникам зданий будут выплачены соответствующие компенсации.

Напомним, ранее мы писали, что для строительства метро до станции "Сенная" уже закуплен шестиметровый тоннелепроходческий щит. Сейчас на участке идут подготовительные работы.