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Общество30 июня 2022 14:02

Два дома на Большой Печерской снесут из-за строительства метро

Постановление об их изъятии уже подготовлено администрацией Нижнего Новгорода
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

В Нижнем Новгороде решено изъять два дома с земельными участками на Большой Печерской ради строительства метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет о доме № 82 по Большой Печерской с прилегающим земельным участком и доме № 84а по Большой Печерской. Площадь первого здания составляет 165 квадратных метров. Известно, что оно принадлежит ООО «Данал». Площадь второго здания составляет 1362 квадратных метров. Оно представляет собой торговый павильон.

В соответствии с постановлением администрации, собственникам зданий будут выплачены соответствующие компенсации.

Напомним, ранее мы писали, что для строительства метро до станции "Сенная" уже закуплен шестиметровый тоннелепроходческий щит. Сейчас на участке идут подготовительные работы.