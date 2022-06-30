Нижегородский политех победил в конкурсе федерального проекта «Передовые инженерные школы»

Нижегородский государственный технический университет победил в конкурсе федерального проекта «Передовые инженерные школы». О подведении итогов конкурсного отбора заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Он сообщил, что победители, представившие наиболее проработанные программы, получат гранты по 84,5 млн рублей. Нижегородский политех стал единственным вузом страны, кто заявил тематику атомной водородной энергетики.

«Инженерные школы помогут развитию инновационных производств внутри страны, что обеспечит лучшим выпускникам интересную и перспективную работу», – отметил Михаил Мишустин.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство Нижегородской области поддерживает этот амбициозный проект технического университета и будет оказывать всё необходимое содействие в его реализации.

«Программа развития школы полностью согласуется с задачами Стратегического развития Нижегородской области и будет способствовать росту научно-технического потенциала региона, повышению качества и увеличению объема выпускаемой продукции, превосходящей мировые аналоги и обеспечивающей требуемый технологический суверенитет страны. Создание передовой инженерной школы НГТУ позволит получить большой синергетический эффект для промышленности и системы образования региона и экономики страны в целом», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Содержание образовательных программ передовой инженерной школы будет базироваться на перспективных научных исследованиях, направленных на решение актуальных и значимых задач отрасли машиностроения и атомной отрасли: новые реакторные установки, цифровые системы, новые материалы и кибербезопасность, инженерные системы для лазеров, водородная энергетика. Во всех образовательных программах будут привлекаться наставники из предприятий-партнеров, что позволит усилить подготовку обучающихся в ПИШ. Данный проект позволит готовить выпускников с нулевым периодом адаптации, что даст им возможность минимизировать время при трудоустройстве.

«Наш вуз обладает ключевыми компетенциями в области машиностроения. В рамках федерального проекта Минобрнауки России «Передовые инженерные школы» будут решаться фронтирные задачи, такие как создание высокотемпературных газоохлаждаемых установок нового поколения для получения водорода. Наш университет является опорным вузом ГК „Росатом“ и признан одним из лидеров в России по количеству выпускников, ежегодно трудоустраиваемых на предприятиях госкорпорации. В рамках ПИШ университет станет кузницей кадров нового формата с углубленной подготовкой студента под конкретное рабочее место для решения совершенно новых научно-технологических задач и проектов. Уже сейчас, мы можем смело сказать, что ПИШ НГТУ им. Р.Е. Алексеева позволит закрепить лидирующее положение России на мировом рынке атомной энергетики», - рассказал ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Отметим, что нижегородские предприятия Госкорпорации «Росатом» входят в Топ-10 региона по объему создаваемой высокотехнологичной продукции. Вместе с этим они являются ведущими научно-исследовательскими центрами, решающими стратегические задачи энергобезопасности и обороноспособности страны. Инженерный кадровый состав региональных предприятий «Росатома» на 80 – 85 % состоит из выпускников НГТУ имени Алексеева, с которым у Госкорпорации сложились устойчивые многолетние партнёрские отношения.

Создание ПИШ позволит НГТУ им. Р.Е. Алексеева начать работу по 11 новым научно-технологическим направлениям, создать 14 специальных образовательных пространств, реализовать 8 новых программ магистратуры и не менее 11 программ дополнительной профессиональной подготовки для специалистов атомной отрасли. Планируется обучить более 400 инженеров предприятий-партнеров и подготовить более 1 375 выпускников с уникальными компетенциями. Основным эффектом реализации ПИШ станет масштабирование полученного опыта на все образовательные подразделения вуза. К 2030 году весь университет будет работать в парадигме ПИШ.

Напомним, в конкурсе проекта «Передовые инженерные школы» участвовали 89 вузов из 45 разных регионов. На создание инженерных школ в бюджете на ближайшие 2,5 года заложено свыше 30 млрд рублей. В 2022 году высокотехнологичные компании планируют инвестировать в проект около 4 млрд рублей.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем Правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Проект направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.