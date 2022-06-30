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Общество30 июня 2022 13:19

6,4 тысячи квартир и домовладений участвовали в программе догазификации в Нижегородской области в 2021 году

Доведение газа до границ домовладения проводится бесплатно
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

6,4 тысячи квартир и домовладений участвовали в программе догазификации в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания сегодня, 30 июня.

Напомним, догазификация – это доведение газа в газифицированных населённых пунктах до границ домовладения. Проводится программа бесплатно, за исключением проведения газа по земельному участку и подключения в доме. Однако, как отметил глава региона, эти траты нижегородское правительство также дотирует.

– В марте 2022 года в регионе установлена единовременная социальная выплата для 17 льготных категорий граждан на компенсацию этих расходов, – пояснил Глеб Никитин.