Свыше 100 миллиардов рублей направили на стимулирование нижегородской экономики за два коронавирусных года

За два года коронавирусных ограничений на стимулирование экономики Нижегородской области было направлено свыше 100 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего отчета перед депутатами регионального Заксобрания.

- По итогам 2021 года ВРП вырос на 6,5%, - отметил Глеб Никитин. - Это в три раза больше, чем в среднем за последние десять лет. Кроме того, это существенно выше, чем в среднем по стране.

По словам губернатора, доходы бюджета за 2021 год составили 288,2 миллиарда рублей. Это на 15,1% выше в сравнении с показателями 2020 года.

- Основной рост пришелся именно на налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – он превысил 21%, - заявил губернатор Нижегородской области. - Это позволило соответствующим образом нарастить расходы и выполнить все принятые обязательства в полном объеме, в том числе по реализации национальных проектов.

Одновременно с этим Нижегородская область получила высокую оценку от Ассоциации инновационных регионов России.

- В рейтинге регионов Ассоциации мы заняли пятое место по результатам первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов федерации, - отметил губернатор. - Оценивалась работа по ключевым траекториям, в том числе антикризисная поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, технологическая инновационная политика, научное лидерство, устойчивое развитие