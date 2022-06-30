Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2022 12:04

Рестораны и мини-кафе открылись в нижегородском парке "Швейцария"

Гостей ждут японская, восточная и русская кухни
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Рестораны и мини-кафе открылись на центральной площади крупнейшего нижегородского парка "Швейцария". Об этом представители парка сообщили на своей официальной странице ВКонтакте.

Согласно опубликованной информации, нижегородцы смогут отведать русскую, восточную, японскую кухни, в меню которых есть закуски, горячее, салаты, десерты и напитки.

– Летние веранды позволяют отдыхать в окружении парка. А шесть мини-кафе быстрого питания – взять угощение с собой и устроить, например, пикник на поляне. Приходите в гости и приятного аппетита! – приглашает гостей "Швейцария".

Напомним, на видовом откосе "Швейцарии" появилась смотровая площадка, напоминающая капитанский мостик.