Рестораны и мини-кафе открылись в нижегородском парке "Швейцария"

Рестораны и мини-кафе открылись на центральной площади крупнейшего нижегородского парка "Швейцария". Об этом представители парка сообщили на своей официальной странице ВКонтакте.

Согласно опубликованной информации, нижегородцы смогут отведать русскую, восточную, японскую кухни, в меню которых есть закуски, горячее, салаты, десерты и напитки.

– Летние веранды позволяют отдыхать в окружении парка. А шесть мини-кафе быстрого питания – взять угощение с собой и устроить, например, пикник на поляне. Приходите в гости и приятного аппетита! – приглашает гостей "Швейцария".

Напомним, на видовом откосе "Швейцарии" появилась смотровая площадка, напоминающая капитанский мостик.